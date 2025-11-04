Редкая орхидея-вампир расцвела в Москве в Аптекарском огороде

Редкая орхидея-вампир «проснулась» в Аптекарском огороде в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ.

«Она снова проснулась — орхидея-вампир! Та самая Дракула химера (Dracula chimaera) — редчайшая красавица — расцвела в Пальмовой оранжерее», — отметили в саду.

Лепестки цветка покрыты мягкими волосками, как лапы загадочного существа.

Родина орхидеи-вампира — леса Колумбии и Эквадора, где ее ареал расположен на высоте 1400–2450 метров над уровнем моря. Венчик цветка в природе достигает 22,5 сантиметра, он поражает разнообразием оттенков — от красно-коричневого до бледно-желтого, с нежно-розовой «губой».

В пресс-службе обратили внимание, что время цветение редкого вида длится считаные дни, и посоветовали поторопиться с посещением Аптекарского огорода.

