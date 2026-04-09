Развитие рынка спецтехники обсудили на форуме в Москве

Рынок специальной техники переживает перемены. Условия поставок меняются, а влияние регулирования растет. Более 20 спикеров и 300 участников обсудили перспективы отрасли на форуме Национальной ассоциации дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники, прошедшем в Москве.

Ассоциация встречается каждые три месяца, чтобы обсудить ситуацию и дать возможность участникам принимать важные и правильные решения в моменте.

Важной темой стало и создание комитета по автоматизации, роботизации и беспилотным системам. Его главная задача — развивать цифровую повестку отрасли: от развития нормативной базы до подготовки специалистов и внедрения новых технологий.

«Если не происходит автоматизация процессов производства и продажи, то такие компании, такие отрасли просто отстают. Таким образом, создание комитета просто помогает повестку ускорять и улучшать», — отметил коммерческий директор «Авито Спецтехника» Андрей Горн.

Сегодня каждая третья сделка совершается в интернете. По статистике, 65% покупателей б/у техники ищут предложения онлайн, среди потребителей новой спецтехники этот показатель достиг 50%. Эксперты отмечают: на фоне растущей конкуренции именно коммуникация, скорость реакции, гибкость условий работы с клиентами становятся решающими.