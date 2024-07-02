Развитие промышленного дизайна обсудят на форуме в Москве 5 июля
Форум «Лучший промышленный дизайн России: миф или реальность?» состоится в Москве 5 июля в новом корпусе Третьяковской галереи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Мероприятие состоится в рамках второго сезона национальной премии «Лучший промышленный дизайн России», созданной правительством Москвы и Минпромторгом при поддержке Министерства культуры.
На форуме помимо организаторов выступят руководители и сотрудники столичных предприятий, студенты, специализирующиеся на промышленном дизайне, и представители ведущих московских дизайн-бюро. Эксперты обсудят развитие отрасли и поделятся опытом создания индустриальных изделий.
В первом сезоне конкурса приняли участие свыше 500 компаний из 36 регионов страны, состязавшиеся в восьми категориях. Победителями стали 20 брендов, 15 из которых представляли Москву.
На мероприятии 5 июля специалисты оценят транспортные средства, предметы обихода, промышленное и медицинское оборудование, городской дизайн, промышленные пространства и другое.
Кроме того, на конкурсе представят упаковки продуктов питания, лекарственных средств и товаров народного потребления, одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия.