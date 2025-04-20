На месте будущего дома по реновации в Южном Тушине началась разработка котлована

На северо-западе столицы в районе Южное Тушино началась разработка котлована. На будущей площадке строительства возведут новостройку площадью около восьми тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возведут на Сходненской улице, владение 42.

«В районе Южное Тушино на стартовой площадке дома по программе реновации на 85 квартир приступили к земляным работам. Четыре квартиры адаптируют для проживания маломобильных граждан. В доме установят современные лифты, в подъездах оборудуют комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что новостройку возведут в сложившейся городской и транспортной инфраструктуре. Рядом находится станция метро «Сходненская», учебные заведения, объекты здравоохранения, прогулочные скверы и парки. На объекте выполнили шунтовое ограждение. Строители приступили к разработке котлована.

Первые этажи будут нежилыми — там могут открыться магазины, аптеки, кафе и другие предприятия социально-бытового назначения. В рамках благоустройства территории специалисты проведут комплексное озеленение, оборудуют площадки для спорта и активного отдыха, установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр столицы Сергей Собинин рассказал об использовании префаб-технологий при строительстве по программе реновации.