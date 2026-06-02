Ракова: студенты колледжей представили свою продукцию на площадках «Лето в Москве»

Студенты московских колледжей впервые представили товары под собственным брендом в городских павильонах «Лето в Москве». Как сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, москвичи и гости города могут приобрести продукцию, созданную молодыми мастерами.

Она отметила, что студенты работают в современных мастерских и лабораториях, осваивая полный производственный цикл и участвуя в реальных проектах.

«Например, производят качественную мебель для школ, создают декор для поликлиник, готовят блюда и принимают гостей в собственном ресторане „Встреча друзей“. Чтобы познакомить жителей с продукцией наших студентов, мы в этом году запустили бренд „Сделано колледжами Москвы“», — рассказала Ракова.