Ракова: студенты колледжей представили свою продукцию на площадках «Лето в Москве»
Студенты московских колледжей впервые представили товары под собственным брендом в городских павильонах «Лето в Москве». Как сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, москвичи и гости города могут приобрести продукцию, созданную молодыми мастерами.
Она отметила, что студенты работают в современных мастерских и лабораториях, осваивая полный производственный цикл и участвуя в реальных проектах.
«Например, производят качественную мебель для школ, создают декор для поликлиник, готовят блюда и принимают гостей в собственном ресторане „Встреча друзей“. Чтобы познакомить жителей с продукцией наших студентов, мы в этом году запустили бренд „Сделано колледжами Москвы“», — рассказала Ракова.
Заммэра добавила, что в продукции молодых людей гармонично сочетаются русская классика и современные взгляды.
«Бренд представлен в городских павильонах на площадках проекта „Лето в Москве“. Так студенты уже во время учебы могут увидеть результат своей работы в реальном городском пространстве и получить опыт создания востребованного продукта для москвичей», — добавила Ракова.
Среди работ, которые представили студенты колледжей, — коллекция «Дневники Толстого». В нее вошел сборник цитат русского классика, а его знаменитые слова отразились в виде принтов на футболках, шоперах, шелковых платках, пледах, блокнотах, дорхолдерах и других изделиях.
Также посетителям павильонов «Лето в Москве» представят уникальную коллекцию футболок «Альтернатива есть» с авторскими принтами, содержащими яркие национальные орнаменты и кружева.
Изделия молодых мастеров можно приобрести в арт-павильонах «Самовар» и «Вишня» на Арбате, а также в павильоне «Воздушный шар» на Трубной площади и на Летнем маркете на Болотной площади.