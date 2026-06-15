Ракова: новый Центр женского здоровья открыли на севере Москвы

Новый, 17-й по счету в Москве Центр женского здоровья открылся при Городской клинической больнице имени Вересаева на Петрозаводской улице в районе Ховрино. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В эти выходные, 20 и 21 июня, мы впервые проведем здесь дни открытых дверей, чтобы москвички могли лично оценить и уровень оснащения, и новый подход к оказанию помощи», — добавила она.

В рамках мероприятия посетительницы смогут осмотреть помещения с высокотехнологичным оборудованием, послушать просветительские лекции о женском здоровье и самодиагностике, а также пообщаться с профессиональными акушерами-гинекологами. Праздничную атмосферу дополнит розыгрыш призов.

В центре будут работать многопрофильные специалисты по акушерству, гинекологии и смежным направлениям. Персонализированную помощь будут оказывать от профилактики и диагностики до ведения беременности.

Ранее Ракова сообщила, что до конца года в Москве планируется открыть еще пять таких центров, функционирующих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.