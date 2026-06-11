Ракова: московские старшеклассники посетили более 260 ведущих предприятий за год
Более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов за минувший учебный год посетили экскурсии на ведущие столичные предприятия. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы стремимся к тому, чтобы старшеклассники могли еще во время учебы попробовать интересные им профессии на практике и понять, в какой сфере они хотят развиваться», — рассказала она.
Гостей приняли более 260 предприятий, организаций и компаний из разных отраслей. Опытные специалисты рассказывали о роли инженеров на современных предприятиях и навыках, необходимых для успешной карьеры, а также делились реальными случаями из практики.
Среди предприятий было больше 90 высокотехнологичных, в том числе относящихся к особой экономической зоне «Технополис Москва» и госкорпорациям «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом».
Ученикам медицинских классов показали современные больницы — институт Склифосовского, ГКБ номер 15 имени Филатова и клинический центр «Коммунарка». Школьники из медиаклассов посетили редакции различных СМИ, кинопарк «Москино», профильные музеи и другие объекты.
Благодаря предпрофессиональному образованию старшеклассники могут осознанно выбрать будущую специальность и образовательную траекторию. По такой схеме обучаются более 40% столичных учеников 10-11 классов. За 10 лет партнерами проекта стали более 50 вузов, свыше 40 колледжей, а также свыше 300 предприятий.