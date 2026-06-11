Ракова: московские старшеклассники посетили более 260 ведущих предприятий за год

Более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов за минувший учебный год посетили экскурсии на ведущие столичные предприятия. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы стремимся к тому, чтобы старшеклассники могли еще во время учебы попробовать интересные им профессии на практике и понять, в какой сфере они хотят развиваться», — рассказала она.

Гостей приняли более 260 предприятий, организаций и компаний из разных отраслей. Опытные специалисты рассказывали о роли инженеров на современных предприятиях и навыках, необходимых для успешной карьеры, а также делились реальными случаями из практики.