Ракова: более 70 тысяч жителей столицы обратились в поликлиники благодаря «Московскому чекапу»

За две недели работы «Московского чекапа» более 700 тысяч жителей столицы изучили функционал проекта в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Еще 250 тысяч прошли онлайн-анкетирование, а в поликлиники впервые обратились более 70 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что 90% программы проходит онлайн: это позволяет удобно встроить ее в повседневную жизнь.

«Ключевая возможность чекапа — определение типа старения. Более 50 тысяч участников прошли расширенные анкеты и узнали свой профиль старения, что очень важно в процессе заботы о своем организме», — объяснила она.

Чтобы пройти экспресс-диагностику здоровья, пользователь может заполнить онлайн-анкеты, выполнить функциональные тесты по видеоинструкциям, внести сведения о составе тела — например, с умных весов. Также данные можно передать в электронную медицинскую карту (ЭМК) пациента в автоматическом режиме, выполнив специальное исследование — биоимпедансометрию в поликлинике или в центре госуслуг «Мои документы». Система проанализирует не только ответы, но и сведения из ЭМК, чтобы сформировать персональный пакет дополнительных обследований и рекомендаций.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что более 60 тысяч москвичей старшего поколения оценили программу по поддержанию когнитивного здоровья в «Московском долголетии». Эффективность подтверждена цифрами: более 90% участников улучшили память и внимание, у 80% снизился уровень стресса.