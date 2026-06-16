Ракова анонсировала единый день открытых дверей в столичных колледжах
Единый день открытых дверей пройдет более чем в 50 столичных колледжах 20 июня. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы хотим, чтобы каждый московский школьник мог выбрать путь, который подходит именно ему, — будь то академическая подготовка к вузу или быстрый карьерный старт через колледж», — подчеркнула она.
Школьникам проведут больше 250 мастер-классов, они смогут пообщаться с преподавателями, выпускниками и работодателями, а также увидеть современные лаборатории и мастерские и попробовать себя во множестве разных профессий.
Например, в политехническом колледже № 8 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова можно попробовать себя в роли оператора беспилотника, в мастерских Московского образовательного комплекса «Запад» — приготовить угощения или сделать красивый макияж, а в колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 — почувствовать себя администратором отеля.
Также школьникам предложат попробовать сестринское дело, ремонт автомобилей, работу с нейросетями и многие другие ремесла.
Полное расписание мероприятий, а также форму обязательной регистрации можно найти на сайте.