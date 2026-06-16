Ракова анонсировала единый день открытых дверей в столичных колледжах

Единый день открытых дверей пройдет более чем в 50 столичных колледжах 20 июня. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы хотим, чтобы каждый московский школьник мог выбрать путь, который подходит именно ему, — будь то академическая подготовка к вузу или быстрый карьерный старт через колледж», — подчеркнула она.

Школьникам проведут больше 250 мастер-классов, они смогут пообщаться с преподавателями, выпускниками и работодателями, а также увидеть современные лаборатории и мастерские и попробовать себя во множестве разных профессий.