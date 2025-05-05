Путин оценил долю Москвы в российской экономике и инвестициях

Президент России Владимир Путин назвал долю Москвы в экономике страны существенной. Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Доля Москвы в экономике страны тоже существенная, свыше 21%», — сказал он.

Столичный градоначальник уточнил, что этот показатель не учитывает финансовый сектор, в котором в Москве трудятся около 600 тысяч человек.

В начале встречи Путин также отметил, что столица сохраняет положительную динамику. По словам Собянина, несмотря на пандемию коронавируса и санкции, за последние шесть лет рост московской экономики составил 25%, а объем инвестиций вырос в два раза.

«Москва традиционно демонстрирует очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям», — заявил президент России.

Во время рабочей встречи в Кремле Путин и Собянин также обсудили вопросы промышленности, социального обеспечения, строительства и модернизации инфраструктурных объектов Москвы и программу поддержки столицей городов-побратимов Донецка и Луганска.