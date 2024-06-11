Сегодня 12:20 Производители продуктов объединятся в пищевой кластер на территории Новой Москвы 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Бизнес

Продукты

Москва

В поселении Щаповском при поддержке столичных властей создадут пищевой кластер площадью почти 100 гектаров, на котором запустят производство продуктов питания. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В рамках создания пищевого кластера город предоставит 95,9 гектара земли, на которых в рамках масштабных инвестпроектов инвесторы создадут современные предприятия по выпуску пищевой продукции», — сказал он. Пищевой кластер запустят вблизи деревни Троицкое. Он объединит производителей молочной, мясной, хлебобулочной и кондитерской продукции, предприятия по выращиванию зелени и овощей на вертикальных фермах. Проект позволит создать более 11,4 тысячи рабочих мест и локализовать производство.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Бизнес мог получить участки под строительство без проведения торгов и по ставке один рубль в год. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что по этой городской программе предоставили три участка площадью почти 63 гектара по пятилетним договорам аренды на строительство производств площадью более 400 тысяч квадратных метров. Резидентами пищевого кластера стали компания «РБЕ» с проектом комплекса производства готовых блюд, и мясоперерабатывающий завод «ОМПК», который возведет единый распределительный центр с цехом порционной нарезки.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Компания «АДМ» построит пищевой промышленный технопарк для производителей мясной, молочной, кондитерской продукции, готовых блюд для торговых сетей и ресторанов, а «Гранд Девелопмент» — хлебозавод по выпуску хлеба, круассанов и слоек. «Ядро вкуса» создаст комплекс выпуска продуктов, снэков, мясных полуфабрикатов, плодовоовощных консервов, упаковочной тары и напитков. Кроме пищевого кластера в Москве появятся строительный и кластер квантовых технологий. По задумке властей, такое компактное размещение предприятий позволит им работать в кооперации, ускорить и удешевить производство.