Проект для помощи участникам долевого строительства запустили на mos.ru

Новый информационный проект, посвященный долевому строительству в Москве, появился на портале mos.ru . Он поможет дольщикам упростить взаимодействие с застройщиками и городскими ведомствами.

Создателем сервиса выступил Мосгосстройнадзор. Опубликованные материалы помогут дольщикам разобраться в безопасных способах покупки недвижимости и избежать уловок мошенников при заключении сделки. Также на mos.ru будут публиковать инструкции о том, как проверить застройщиков и новостройки.

«Реализация проекта „Долевое строительство в Москве“ позволит повысить прозрачность столичного рынка долевого строительства и предоставит дополнительную возможность свободного и правильного выбора при приобретении жилья», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В настоящее время в Москве с привлечением средств дольщиков реализуют 495 проектов. Общая площадь строящихся зданий составляет почти 27 миллионов квадратных метров.

Ранее стало известно, что квартиры в новых домах Московской области проходят электронную регистрацию за сутки. Теперь вместо покупателя это может сделать застройщик.