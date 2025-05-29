Продолжается прием заявок на участие в Программе «Лучшие ESG* проекты России»

Аббревиатуру ESG* можно расшифровать как экология, социальная политика и корпоративное управление. В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на сохранении окружающей среды и высокой социальной ответственности.

В России новаторы используют ESG*-подходы с опорой на современные реалии. Компании учитывают и государственные приоритеты, и новые экономические условия. А программа «Лучшие ESG* проекты России» позволяет им получить признание и медийный отклик в деловой среде.

В этом году лауреатов определят более чем в 15 категориях, среди которых:

«Устойчивые города и населенные пункты»;

«Партнерство в интересах устойчивого развития»;

«Хорошее здоровье и благополучие»;

«Качественное образование»;

«Ответственное потребление и производство»;

«Лучшие бизнес-практики ESG*» и другие.