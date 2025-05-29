Продолжается прием заявок на участие в Программе «Лучшие ESG* проекты России»

Аббревиатуру ESG* можно расшифровать как экология, социальная политика и корпоративное управление. В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на сохранении окружающей среды и высокой социальной ответственности.
В России новаторы используют ESG*-подходы с опорой на современные реалии. Компании учитывают и государственные приоритеты, и новые экономические условия. А программа «Лучшие ESG* проекты России» позволяет им получить признание и медийный отклик в деловой среде.
В этом году лауреатов определят более чем в 15 категориях, среди которых: «Устойчивые города и населенные пункты»; «Партнерство в интересах устойчивого развития»; «Хорошее здоровье и благополучие»; «Качественное образование»; «Ответственное потребление и производство»; «Лучшие бизнес-практики ESG*» и другие.
Церемония награждения лучших компаний, стабильно реализующих ESG*-проекты, пройдет в Москве 25 июня на площадке отеля МонАрх.
Возрастное ограничение: 16+
* ESG (англ. environmental, social and corporate governance — экологическое, социальное и корпоративное управление)
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