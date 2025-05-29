Продолжается прием заявок на участие в Программе «Лучшие ESG* проекты России»

Пресс-служба Программы «Лучшие ESG проекты России»
Фото: Пресс-служба Программы «Лучшие ESG проекты России»

Аббревиатуру ESG* можно расшифровать как экология, социальная политика и корпоративное управление. В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на сохранении окружающей среды и высокой социальной ответственности.

В России новаторы используют ESG*-подходы с опорой на современные реалии. Компании учитывают и государственные приоритеты, и новые экономические условия. А программа «Лучшие ESG* проекты России» позволяет им получить признание и медийный отклик в деловой среде.

В этом году лауреатов определят более чем в 15 категориях, среди которых:
«Устойчивые города и населенные пункты»;
«Партнерство в интересах устойчивого развития»;
«Хорошее здоровье и благополучие»;
«Качественное образование»;
«Ответственное потребление и производство»;
«Лучшие бизнес-практики ESG*» и другие.

Пресс-служба Программы «Лучшие ESG проекты России»
Фото: Пресс-служба Программы «Лучшие ESG проекты России»

Церемония награждения лучших компаний, стабильно реализующих ESG*-проекты, пройдет в Москве 25 июня на площадке отеля МонАрх.

Возрастное ограничение: 16+

* ESG (англ. environmental, social and corporate governance — экологическое, социальное и корпоративное управление)

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