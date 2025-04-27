Предсерийный российский электрокар «Атом» впервые проехал по Москве

Предсерийный образец электромобиля «Атом» впервые проследовал по московским улицам через Павелецкую набережную, ТТК, Ленинский и Комсомольский проспекты, проспект Мира до музея «Атом» на ВДНХ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Электромобиль с широкими возможностями персонализации и цифрового взаимодействия для городской среды будущего — проект АО «Кама». Первый «Атом» компания представила в конце 2024 года.

По словам разработчика, в этом году для обслуживания предсерийного выпуска заработает сервисный центр. На нем будут отрабатывать разборку и сборку электромобилей для подготовки мастеров.

Цены на электрокар стартуют от 2,5 миллиона рублей. Серийный выпуск начнется в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич». Первыми машины получат те, кто оформил предзаказ.

Ранее в Одинцове установили новую электрозаправочную станцию.