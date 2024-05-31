Предприятия Москвы привлекли 12 млрд рублей инвестиций благодаря помощи города

Шесть предприятий отрасли микроэлектроники и приборостроения в 2023 году привлекли инвестиции более чем на 12 миллиардов рублей благодаря московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги направят на расширение производств и покупку нового оборудования, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что город системно поддерживает промпредприятия в соответствии с поручениями мэра Сергея Собянина.

«Один из инструментов — льготные инвестиционные кредиты. Они позволяют привлекать дополнительные средства для расширения производств: покупки или строительства необходимой инфраструктуры и приобретения нового оборудования», — пояснил Ликсутов.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря фонду промпредприятия могут получить инвестиционный кредит под 3% на три миллиарда рублей на срок до трех лет.

«За 2023 год более 40 компаний воспользовались данной мерой поддержки, приобрели свыше 700 единиц оборудования, а также создадут минимум 15 тысяч рабочих мест», — отметил Овчинский.