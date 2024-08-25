Предприятия Москвы нарастили выпуск ювелирных изделий и бижутерии почти втрое

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За первые шесть месяцев этого года московским производителям ювелирных изделий и бижутерии удалось увеличить объем выпускаемой продукции на 32,8% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что рост промпроизводства с января по июнь увеличился на 18,7%. По его словам, достичь таких результатов удалось благодаря развитию обрабатывающей промышленности.

«Увеличение спроса на высококачественные изделия, развитие технологий обработки драгоценных материалов и растущий спрос со стороны рынка стимулируют столичных промышленников наращивать объемы выпуска востребованной продукции», — отметил Гарбузов.

Он уточнил, что московские компании производят широкий ассортимент: от колец и браслетов до брошей и запонок.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По количеству продукции выпуск золотых изделий и их частей возрос на 32%, из других драгоценных металлов и их частей — примерно в 1,5 раза. Производство бижутерии увеличилось почти 22%.

Глава департамента отметил, что власти создали все условия для быстрого запуска производства на предприятиях. Предприниматели могут получить от города льготные кредиты, офсетные контракты и другие меры поддержки.

В прошлом году такой поддержкой воспользовались более 800 компаний, а объем одобренных льготных займов превысил 1,2 миллиарда рублей.

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