Предприятие из ОЭЗ «Технополис Москва» стало участником федерального проекта

Компания БАС, входящая в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», стала участником федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Развитие этой отрасли требует высококвалифицированных специалистов, которые смогут управлять и координировать работу беспилотных авиасистем», — заявил он.
Министр также напомнил, что центром отрасли в столице стал индустриальный парк «Руднево».
Проект предусматривает как онлайн-курсы, так и очную работу в центре вместе с инструкторами. По окончании обучения выдаются дипломы государственного образца. Сфере необходимы кадры из инженеров, токарей, сборщиков, фрезеровщиков и других рабочих специальностей.
«Программа учитывает реальные сценарии использования беспилотных авиасистем и отраслевую специфику их применения», — подчеркнула начальник Центра по подготовке персонала ООО «БАС» Анна Савенкова.
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