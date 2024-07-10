Правительство Москвы и МФТИ договорились о сотрудничестве по импортозамещению

Московский физико-технический институт и Городское агентство управления инвестициями на выставке «Иннопром-2024» подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По соглашению МФТИ и правительство Москвы будут сотрудничать в развитии инвестиционного потенциала и импортозамещения.

«Мы уверены, что партнерство с ведущим инженерным институтом позволит выработать передовые решения, которые поспособствуют экономическому росту и развитию отечественной науки и промышленности», — заявил он.

Департамент уже несколько лет заключает подобные соглашения с московскими вузами. Это сотрудничество выгодно всем сторонам: университеты получают доступ к практическому опыту и реальным проблемам, которые могут стать основой для их исследований и проектов, студенты накапливают полезный опыт, а город получает помощь в подготовке кадрового резерва.

«Физтех был основан для подготовки специалистов для реализации самых амбициозных наукоемких проектов», — напомнила первый проректор университета Елена Анохова.

Она назвала соглашение важной вехой для начала новых проектов, способствующих синергии образовательных программ и их практических приложений.