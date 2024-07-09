Правительство Москвы будет сотрудничать с производителем микроэлектроники «Микрон»

Правительство Москвы в рамках выставки «Иннопром-2024» подписало соглашение о сотрудничестве с производителем микроэлектроники «Микрон». На площадке «Алабушево» создадут испытательный центр и лабораторию.

«Москва активно поддерживает развитие высокотехнологичных и важных отраслей промышленности», — отметил министр городского правительства, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что в 2022 году создали кластер фотоники и микроэлектроники, объединивший более 60 производителей. Но для дальнейшего развития отрасли требуется создавать и развивать инфраструктуру для производства микроэлектроники полного цикла.

В будущем испытательном центре планируют проводить физико-технический анализ, испытания на климатические и механические воздействия и ставить многие другие эксперименты. В лаборатории можно будет брать защищенные пробы и проводить качественные и количественные анализы состава и чистоты образцов.

Председатель совета директоров АО «Микрон» Илья Иванцов поблагодарил правительство Москвы за поддержку.

«Мы получили возможность создать полноценный центр испытаний электронной компонентной базы для целого ряда отраслей промышленности», — отметил он.

Иванцов напомнил, что завод в 2020 году первым в отрасли получил сертификат по стандарту автомобильной промышленности IATF 16949 в сфере производства микросхем.

Потребителями продукции, созданной в будущем центре, станут многочисленные отрасли промышленности — от автомобильной и железнодорожной до фармацевтики и фотоники.

Сегодня центром микроэлектронной промышленности считается Зеленоград, где работают многие лидеры отрасли, такие как «Микрон», НИЭТ, «Резонит» и другие. А всего на территории столицы работают более 60 предприятий отрасли, на которых производят микросхемы, оптико-электронные приборы, смарт-карты, RFID-продукцию и другие высокотехнологичные изделия.