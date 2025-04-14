В библиотеке архитекторов и урбанистов откроется выставка, посвященная ВОВ

В столичной Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) 18 апреля откроют экспозицию, посвященную временам Великой Отечественной войны. Выставка расскажет об архитектурных и градостроительных процессах в условиях того периода, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Приуроченная к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне выставка будет работать до 18 мая включительно.

«В экспозиции представлены книги, в которых рассказывается о судьбах архитекторов — участников войны, литература, посвященная реконструкции и восстановлению городов, а также профильные книги и журналы, которые были изданы в период с 1941 по 1945 годы», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Он уточнил, что среди экспонатов будут журналы «Архитектура СССР» и биографии архитекторов, выпускавшиеся издательством «Искусство» в серии «Массовая библиотека». В их число также включат издания Академии архитектуры СССР и литературу о мемориальной скульптуре, посвященной ВОВ.

Научно-техническую библиотеку с профильной литературой по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках создали в 1930 году. Сейчас БАУ — уникальный фонд, которым пользуются специалисты, студенты и все неравнодушные к городскому пространству, его истории и развитию.

В библиотеке есть доступ к редким изданиям, а ее читатели могут заказать подбор литературы у библиотекаря, побывать на тематических и культурных мероприятиях и комфортно поработать в читальном зале.