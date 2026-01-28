Погружение в лед. Первый аттракцион айсфлоатинга открылся на северо-западе Москвы

Необычный аттракцион с погружением в водоем среди плавающих льдин открылся в Большом Строгинском затоне на северо-западе Москвы. Вид развлечения пришел из Финляндии и называется айсфлоатинг (в буквальном переводе — плавающий лед). Корреспондент 360.ru Татьяна Верниковская опробовала его на себе.

Каждому участнику организаторы выдают специальные гидрокостюмы, которые сохраняют тепло даже при температуре воды в −30 градусов.

Для плавания предусмотрена просторная прорубь, где плавает колотый лед. За безопасностью отдыхающих следят спасатели.

По словам организаторов, это уникальный формат перезагрузки, который дарит состояние невесомости и покоя, что для жителей мегаполиса очень важно.

Искупаться среди льда пустят не всех. Под ограничения подпали люди с эпилепсией, психическими и респираторными заболеваниями, в состоянии опьянения, а также те, чей рост составляет менее 140 сантиметров.

