Подземный пешеходный переход построят на городском вокзале Лихоборы в Москве

В рамках реконструкции городского вокзала Лихоборы возведут новый подземный пешеходный переход, который свяжет районы Западное Дегунино и Тимирязевский и упростит дорогу жителям домов по Большой Академической улице и Дмитровскому шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Его протяженность составит 90 метров, он будет оборудован лестничными сходами и лифтами», — добавил он.

Кроме того, у пересадочного комплекса, объединяющего станции МЦК и третьего диаметра, построят отстойно-разворотную площадку для автобусов и электробусов и перехватывающую парковку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до 2028 года в столице планируется построить более 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов, в том числе несколько мостов через Москву-реку.