Подозреваемого в покушении на убийство мотоциклиста задержали в Новой Москве
В Новой Москве в ночь на 26 мая совершили покушение на убийство мотоциклиста. Подозреваемого задержали.
Щербинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам возбудил уголовное в отношении местного жителя.
Согласно данным следствия, в районе Внуково мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил мотоциклиста ножом в область головы. Выяснилось, что это произошло на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни.
Потерпевший активно сопротивлялся, поэтому преступление не завершилось трагически.
Подозреваемого задержали и доставили в подразделение Следственного комитета. Специалисты уже осмотрели место преступления и назначили проведение ряда экспертиз.
