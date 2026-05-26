Подозреваемого в покушении на убийство мотоциклиста задержали в Новой Москве

В Новой Москве в ночь на 26 мая совершили покушение на убийство мотоциклиста. Подозреваемого задержали.

Щербинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам возбудил уголовное в отношении местного жителя.

Согласно данным следствия, в районе Внуково мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил мотоциклиста ножом в область головы. Выяснилось, что это произошло на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни.

Потерпевший активно сопротивлялся, поэтому преступление не завершилось трагически.

Подозреваемого задержали и доставили в подразделение Следственного комитета. Специалисты уже осмотрели место преступления и назначили проведение ряда экспертиз.

