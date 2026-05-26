Подозреваемого в краже денег и украшений из домашнего сейфа задержали в Москве

Сотрудники уголовного розыска района Хамовники задержали одного из участников мошеннической схемы, в результате которой у жителя Москвы похитили деньги и драгоценности из домашнего сейфа. Преступление произошло в квартире на Зубовском проезде, куда злоумышленники сумели получить доступ, обманув несовершеннолетнего сына владельца жилья.

В столичную полицию обратился 47-летний москвич, который обнаружил вскрытый сейф и пропажу более 300 тысяч рублей, а также семейных ювелирных изделий. Выяснилось, что перед этим 17-летнему сыну потерпевшего звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками поликлиники. Под предлогом подтверждения данных собеседника убедили назвать код из сообщения.

«Затем подростку снова поступил звонок. Звонившие сообщили о взломе личного кабинета на госпортале и обвинили в осуществлении противоправной деятельности. Введенный в заблуждение юноша по указанию звонивших произвел с помощью смартфона так называемый „видеообыск“. Узнав, что в квартире находится сейф, аферисты велели впустить незнакомца, а самому покинуть помещение», — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Когда юноша вернулся домой вместе с отцом, выяснилось, что сейф вскрыли, а его содержимое исчезло.

Полицейские позже задержали одного из подозреваемых на улице Усачева. По версии следствия, мужчина согласился участвовать в преступлении за денежное вознаграждение, обещанное организаторами схемы. Он передал похищенные средства и украшения сообщникам.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают возможную причастность предполагаемого злоумышленника к другим эпизодам, а также принимают меры для розыска и задержания остальных участников схемы.