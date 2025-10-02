Почти два километра дорог реконструируют в Бирюлеве Западном

В районе Бирюлево Западное до 2028 года построят и реконструируют 1,8 километра дорог за счет Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

В планах — построить Проектируемый проезд номер 4014 вдоль путей Павелецкого направления, который свяжет Булатниковский и Харьковский проезды еще с одним Проектируемым — номер 5108.

«На его протяжении будут построены две круговые одноуровневые развязки — одна на пересечении Проектируемых проездов, еще одна — на пересечении с Медынской улицей и Булатниковским проездом», — рассказал Десятков.

Благодаря этому планируется разгрузить улицу Подольских Курсантов.

Ранее об этой дороге рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, она должна разгрузить четыре столичных улицы.