Почти 1,5 километра дорог реконструируют в Метрогородке

В бывшей промзоне «Калошино» в районе Метрогородок построят и реконструируют 1,4 километра дорог — в частности, от Открытого шоссе до Проектируемого проезда номер 2277. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Кроме того, в районе Пермской улицы появятся новые въезд и выезд на Московский скоростной диаметр», — добавил он.

Проект позволит повысить транспортную доступность района. Кроме того, на реконструированных участках установят современные остановочные павильоны, а прилегающие территории озеленят. Завершить реконструкцию планируют к 2028 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что реконструкция позволит облегчить жизнь примерно 40 тысячам жителей Калошина. Бывшую промзону активно застраивают, создавая новые жилые кварталы и необходимую для жизни инфраструктуру.