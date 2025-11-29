Победителей премии «Новая философия воспитания» наградили в Москве

В Национальном центре «Россия» наградили победителей IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Торжественная церемония прошла в рамках одноименного международного форума. Особенность премии в том, что ее инициаторами и главными судьями становятся сами дети.

«Нас учат тому, что если ты эксперт, то подходишь ко всему с холодной головой. Трудно скорее в моменты, когда ты понимаешь, что хочешь поддержать буквально каждого участника», — отметила член детского экспертного совета Олеся Котова.

Несмотря на высокую конкуренцию, юные судьи смогли выбрать лучших. Награды получили самые достойные.

«Каждый советник, который сегодня поднялся на эту сцену, — это символ больших профессиональных достижений. И его опыт участия в детском конкурсе, в конкурсных испытаниях позволит ему быть наставником у себя в регионе и своим примером мотивировать других навигаторов детства, других представителей педагогического сообщества», — заявил директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов.

Форум проводится уже в четвертый раз, и его масштаб ежегодно увеличивается. Теперь он получил международное признание. В этом году на премию «Новая философия воспитания» поступило почти 16 тысяч заявок из 89 регионов.

Одна из участниц — Руфина Борисова. Узнав о премии, ее студенты твердо решили, что преподаватель будет участвовать.

«Они говорят: „Руфина Николаевна, конечно, вы участвуете, мы вас номинируем“. Они составили прекрасную характеристику обо мне. Они там креативили, как только могли, но написали очень красиво и компактно», — поделилась Борисова.

Признание детей — мощный стимул для наставников. На форуме они смогут стать примером не только для школьников, но и для коллег.