По программе реновации в Западном Дегунине на севере Москвы построили дом

Участники столичной программы реновации смогут переехать в новое жилье. Дом общей площадью более 41 тысячи квадратных метров возвели в Западном Дегунине, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Новостройка состоит из трех секций. В них 384 квартиры общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города.

Жилой комплекс находится по Базовской улице, 26, недалеко от парка «Ангарские пруды», школ, детских садов, объектов здравоохранения, магазинов и салонов красоты. Дополнительная инфраструктура появится на первом этаже новостройки, который отдадут под объекты социально-бытового назначения, например, аптеки и творческие студии.

Дом понравится жителям не только удобством, но и внешним видом. Застройщик использовал в оформлении светло-серый и оранжево-коричневый цвета. Стены дома отделаны керамогранитом и стемалитом, первый этаж — облицовочным темно-серым кирпичом. Во дворе находятся детская площадка с безопасным покрытием, зоны для спорта и тихого отдыха. Рабочие установили камеры видеонаблюдения и освещение.