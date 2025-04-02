По программе реновации на севере Москвы обустроили 18 спортивных площадок

В Северном административном округе Москвы за 2024 год на придомовах территориях возле новостроек по программе реновации оборудовали 18 площадок для спорта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города столицы, Владислав Овчинский.

Спортивные площадки оборудованы всесезонными тренажерами и турниками, а также имеют безопасное резиновое покрытие. Спортивные объекты имеют большой срок службы. Универсальные площадки для командных видов спорта выносят за территории двора и размещают в зеленых зонах.

«Для создания комфортной городской среды и удобной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами предусмотрели 18 спортивных площадок. Они расположены в восьми районах округа», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего по программе реновации планируют благоустроить около двух тысяч гектаров придомовой территории.

Москва является лидером по объемам строительства среди российских регионов. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».