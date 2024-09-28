Плоггинг-забеги набирают популярность

В Измайловском парке столицы прошел плоггинг-забег. Участники преодолевали дистанцию в шесть километров, параллельно собирая мусор.

Подобные инициативы — часть корпоративной программы компании. «Роснефть» поддерживает профессиональный, любительский и массовый спорт, для сотрудников проводят различные спортивные мероприятия.

Экозабег объединил десятки активных и неравнодушных сотрудников «Роснефти» и волонтеров. Все они собрались, чтобы совместить пробежку и генеральную уборку парка.

Сегодня участие в забеге приняли более 150 сотрудников компании, многие из них пришли на старт с семьями.

Летом волонтеры и сотрудники «Роснефти» собрали в парке Фили свыше четверти тонны мусора. В этот раз удалось установить новый рекорд: за час участники забега собрали 300 килограммов мусора.