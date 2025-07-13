Платформа «Деловое собрание» укрепила деловые мосты между властью и бизнесом

На фоне санкционного давления Москва укрепляет сотрудничество с бизнесом и зарубежными партнерами из Азии и Ближнего востока. Это стало возможным в том числе благодаря платформе «Деловое собрание», представленной на ПМЭФ-2025.

Идейным вдохновителем этого проекта стала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова. Она не только курирует защиту предпринимателей, но и продвигает российскую столицу в качестве глобального делового центра.

«Деловое собрание» объединяет представителей правительства Москвы, российских регионов и зарубежных инвесторов. Одно из его мероприятий прошло 13 июля на подмосковной площадке яхт-клуба «Фарватер».

Во время встречи итальянский инженер Алессандро Дзаккарини рассказал, что многие страны заинтересованы в укреплении делового партнерства с Россией, несмотря на санкции. Это подтверждают и цифры: товарооборот России и Китая составил более 200 миллиардов долларов. Также свое присутствие в российском бизнесе значительно усилили ОАЭ.

Если России удастся диверсифицировать экономику, снизить зависимость от сырьевого экспорта и создать привлекательные условия для технологических инвестиций, то стратегия по интеграции власти, бизнеса и международных партнеров станет основой для устойчивого развития даже в условиях санкций.