Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации

Пять жилых комплексов появится в столичном районе Выхино-Жулебино по программе реновации — четыре на Ташкентской улице и один на улице Хлобыстова. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Всего в этих домах будет почти 1,5 тысячи квартир, а общая площадь комплексов превысит 158 тысяч квадратных метров. Кроме постройки самих зданий, благоустроят и придомовую инфраструктуру.

«От новостроек на Ташкентской улице пешком можно дойти до станции метро „Юго-Восточная“, а от жилого комплекса на улице Хлобыстова — до станции метро „Выхино“ и одноименной платформы третьего Московского центрального диаметра. Кроме того, рядом с ЖК находятся учебные заведения, частные и городские объекты здравоохранения», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Программа реновации идет с 2017 года и затронет примерно миллион москвичей. Ранее мэр Сергей Собянин поручил ускорить ее вдвое.