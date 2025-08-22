Овчинский: пять тысяч жителей Гольянова улучшат жилищные условия благодаря проекту КРТ

В районе Гольяново Восточного административного округа Москвы по проекту комплексного развития территорий построят новые дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В течение восьми лет назначенный городом оператор — Московский фонд реновации жилой застройки — реорганизует пять участков общей площадью 8,53 гектара. Там планируется построить жилье для реализации программы реновации площадью 218,5 тысячи квадратных метров», — рассказал Владислав Овчинский.

В новых домах появится около 131,7 тысячи квадратных метров жилья. Благодаря этому почти 4,8 тысячи москвичей смогут переехать в новые квартиры и улучшить свои жилищные условия.

На первых этажах домов разместят предприятия малого и среднего бизнеса. Это создаст более 470 рабочих мест. Проект включает благоустройство территории, озеленение и строительство локальных дорог.

Участки расположены в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся несколько школ, детский сад и поликлиника. Также жители могут прогуляться у Гольяновского и Бабаевского прудов или посетить национальный парк «Лосиный Остров».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства новой станции метро «Гольяново», что улучшит транспортную доступность района.

В рамках программы комплексного развития территорий облагораживают бывшие промзоны. Неэффективно используемые и пустые участки становятся уютными городскими пространствами.

В столице сейчас разрабатывается и реализуется 336 проектов КРТ. Их общая площадь превышает 4,2 тысячи гектаров. Программа действует по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.