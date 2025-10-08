Пиринговый форум MSK-IX пройдет в Москве 17 ноября

В конгресс-центре ЦМТ в центре Москвы 17 ноября пройдет юбилейный Пиринговый форум MSK-IX. Это ключевое для российской телекоммуникационной и интернет-отрасли событие ежегодно собирает ведущих игроков рынка на протяжении уже 20 лет.

За годы проведения форум стал центральной площадкой для операторов связи, облачных провайдеров, дата-центров, медиакомпаний, правообладателей и регуляторов.

На мероприятии формируется повестка развития интернет-инфраструктуры, обсуждаются вопросы сетевой связности, кибербезопасности и медиатехнологий.

В 2025 году программу форума организуют в двух параллельных потоках — «Инфраструктура и сетевые сервисы» и «Видеопоток». Ведущими выступят Алексей Костин и Григорий Кузин.

Участников события ждут аналитические доклады, практические мастер-классы, панельные дискуссии и круглые столы. Особым акцентом в этом году станет 30-летие компании MSK-IX, стоящей у истоков российской цифровой экономики.