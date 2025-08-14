Пешеходный переход под путями МЦД-2 построили в Щербинке по новой технологии

Подземный переход, построенный по новой технологии микротоннелирования, открыли в Щербинке. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

«Это позволило проводить работы без остановки движения поездов на участке диаметра с интенсивным движением», — добавил он.

Возводили тоннель закрытым способом с помощью защитного экрана из труб диаметром один метр.

Строительство заняло два года. Кроме того, специалисты переложили и обновили подземные инженерные коммуникации. Для маломобильных групп переход оснастили тактильной плиткой, пандусами и лифтами.

Раньше Новостроевскую и Железнодорожную улицы, расположенные по разные стороны железной дороги, связывал наземный пешеходный переход.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал открытие объекта значимым событием для многих жителей района.