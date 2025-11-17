Пешеходный переход достраивают под путями МЦД-1 на Дмитровском шоссе в Москве

Подземный переход длиной почти 84 метра под путями МЦД-1 завершают возводить на севере Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

«Переход соединит четную и нечетную стороны Дмитровского шоссе, обеспечив удобный выход к жилым домам на улице Яблочкова», — рассказал он.

Сейчас в туннеле ведут отделку и монтируют инженерные системы. В рамках проекта построили три лестничных схода и оборудовали переход тремя лифтами для инвалидных колясок. Благодаря этому жители и гости района смогут безопасно пересекать шоссе и железную дорогу.