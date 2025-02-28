Первый курс аппаратного программирования на российском микроконтроллере запустили в Москве

МГПУ запустил курс аппаратного программирования на российском микроконтроллере для будущих специалистов по радиоэлектронике. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В учебный процесс интегрирована исключительно отечественная техническая и компонентная база, что полностью соответствует целям достижения технологического суверенитета», — отметил он.

Учащимся старших классов в рамках углубленного курса информатики расскажут об электронных компонентах, основах схемо- и радиотехники, а также архитектуре и программировании микроконтроллера. Также они смогут создавать собственные разработки и загружать их.

Базу — отладочные платы на базе микроконтроллера «Амур» — разработал и выпустил завод «Микрон» — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». Предприятие в прошлом году провело 30 карьерных мероприятий для школьников и студентов, организовав учебную, производственную и преддипломную практику для 109 человек.

«Совместно с МГПУ мы интегрируем в учебный процесс отечественное решение, что позволит подготовить качественные кадры для российской полупроводниковой отрасли. Для этого мы предоставили отладочные платы на базе микроконтроллера „Амур“», — сказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон» Евгений Кузьмин.

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» активно сотрудничают с образовательными учреждениями города, чтобы обучить и трудоустроить технические кадры на свои производства. Завод «Микрон» в 2024 году провел 30 карьерных мероприятий для школьников и студентов.