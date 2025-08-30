Первый детский сад открылся в жилом квартале «Мичуринский парк»
Большое событие произошло на днях в столичном жилом комплексе «Мичуринский парк» — открытие первого детского сада. Он сможет принять до 250 воспитанников, в нем есть игровое, спортивное и музыкальное пространства, а также бассейн.
Теперь родителям с детьми, чтобы дойти от квартиры до детского сада, понадобится всего несколько минут.
«Стало намного удобнее, потому что раньше мы использовали автомобиль, чтобы отвезти детей в сад», — рассказали жильцы дома Андрей и Татьяна.
Интерьеры выполнены из приятных материалов разных форм, цветов и фактур, чтобы детям было интереснее познавать мир.
«Все наши детские садики спроектированы так, чтобы стать местом, куда хочется возвращаться: просторные и светлые игровые, большие окна, функциональный физкультурный зал и бассейн», — подчеркнул заместитель руководителя проекта ПИК Никита Сафонов.
Все объекты социальной инфраструктуры девелопер возводит параллельно с жилыми кварталами. В будущем там откроют еще один детский сад на 275 воспитанников, а также две школы — на 1000 и 550 мест.
Проект «Мичуринский парк» возводят в районе Очаково-Матвеевское. В квартале будет своя инфраструктура, в том числе MultiHub «Клевер» — большое многофункциональное пространство для отдыха, игр и спорта.