Первый детский сад открылся в жилом квартале «Мичуринский парк»

Большое событие произошло на днях в столичном жилом комплексе «Мичуринский парк» — открытие первого детского сада. Он сможет принять до 250 воспитанников, в нем есть игровое, спортивное и музыкальное пространства, а также бассейн.

Теперь родителям с детьми, чтобы дойти от квартиры до детского сада, понадобится всего несколько минут.

«Стало намного удобнее, потому что раньше мы использовали автомобиль, чтобы отвезти детей в сад», — рассказали жильцы дома Андрей и Татьяна.