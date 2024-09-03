В Москве рассказали о работе программы стимулирования создания мест приложения труда

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Более 20 объектов, позволивших создать около 10 тысяч рабочих мест, сдали за четыре года по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Программа предусматривает строительство важной инфраструктуры недалеко от мест проживания москвичей при помощи частных инвестиций. В общей сложности, по словам Собянина, планируется построить свыше 200 объектов, которые дадут рабочие места более чем 281 тысяче горожан.

В список войдут промышленные комплексы, офисные здания, центры инноваций, школы, детские сады, спорткомплексы, поликлиники и даже музей.

Директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов рассказал, что компания одной из первых оценила плюсы программы и начала строить технопарки.

«При этом практически все площади технопарков забронированы высокотехнологичными компаниями, которые дают возможность горожанам работать в комфортных условиях на современном производстве, успешно развивая экономический потенциал Москвы», — добавил он.

В столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что программа действует с 2020 года.

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