В Москве рассказали о работе программы стимулирования создания мест приложения труда

Более 20 объектов, позволивших создать около 10 тысяч рабочих мест, сдали за четыре года по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Программа предусматривает строительство важной инфраструктуры недалеко от мест проживания москвичей при помощи частных инвестиций. В общей сложности, по словам Собянина, планируется построить свыше 200 объектов, которые дадут рабочие места более чем 281 тысяче горожан.

В список войдут промышленные комплексы, офисные здания, центры инноваций, школы, детские сады, спорткомплексы, поликлиники и даже музей.

Директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов рассказал, что компания одной из первых оценила плюсы программы и начала строить технопарки.

«При этом практически все площади технопарков забронированы высокотехнологичными компаниями, которые дают возможность горожанам работать в комфортных условиях на современном производстве, успешно развивая экономический потенциал Москвы», — добавил он.

В столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что программа действует с 2020 года.