Первое в России производство особых медицинских кабелей запустили в Москве

Столичный завод «Спецкабель» первым в России освоил производство особых медицинских кабелей и уже поставил первые партии. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

При толщине не больше человеческого волоса токопроводящие жилы для нейро- и кардиостимуляторов надежны и прочны. Продукцию создали в рамках программы импортозамещения.

«В данном случае мы не просто поставляем кабельную продукцию, а являемся партнером в создании передовой медицинской аппаратуры, которая поддерживает жизнедеятельность человеческого организма», — рассказал вице-президент компании Сергей Лобанов.

Он добавил, что предприятие всегда открыто к инновациям и готово брать на себя самые сложные заказы, чтобы внести вклад в технологический суверенитет России.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что статус промышленного комплекса, которым обладает предприятие, позволяет ему значительно снизить налоговую нагрузку.