Пассажиры метро и наземного транспорта увидят прямую трансляцию парада на Красной площади

Парад Победы будут транслировать 9 мая на десятках тысяч медиаэкранов в общественном транспорте, в том числе впервые — на маршрутах проекта «Москва — область». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, пассажиров ждет тематический эфир, в рамках которого они смогут узнать о роли московского метро в Великой Отечественной войне и памятниках фронтовикам.

За время войны в Москве открыли станции метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Завод имени Сталина» (ныне «Автозаводская»), «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская» и «Измайловская» (ныне «Партизанская»), а также прямой переход между «Площадью Свердлова» (ныне «Театральной») и «Охотным Рядом». Кроме того, началось строительство Кольцевой линии, которую ввели в эксплуатацию уже в 1950 году.