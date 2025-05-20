С 1 июня изменятся тарифы на проезд в городском транспорте и эвакуацию автомобилей

Эксперимент с динамическим тарифом, заработавший с 1 ноября прошлого года на пяти столичных улицах, признали успешным. Поэтому с 20 июня он начнет действовать еще на 58 участках улиц.
Динамический тариф — это меняющаяся стоимость парковки, которая зависит от прогнозируемой загруженности участка стоянки. Когда свободны почти все машиноместа, парковаться можно за 0 рублей. Это помогло властям сбалансировать загрузку на дорогах, а водителям — сэкономить время и деньги.
Также с 20 июня, а также с 15 августа и с 3 октября в зону резидентных разрешений войдут новые участки улиц. При этом приоритет при парковке рядом с домом получат местные жители. Водители смогут быстрее находить места, где можно оставить машину. Кроме того, сократится число нарушений правил остановки и стоянки, а экстренные службы смогут быстрее добираться до места происшествия.
Жители улиц, которые войдут в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться без оплаты. Для этого достаточно оформить разрешение на портале mos.ru (https://mos.ru/). Срок предоставления услуги — шесть рабочих дней.
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