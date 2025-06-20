Парковка за 0 рублей в Москве стала доступна еще на 58 участках улиц

Зону динамического тарифа на парковку расширили в Москве с 20 июня. Теперь она доступна еще на 58 участках улиц.

Динамический тариф подразумевает меняющуюся стоимость парковки в зависимости от прогнозируемой загруженности. При минимальной занятости машиномест она падает до нуля рублей.

Благодаря этому водители могут равномернее распределяться по парковочным местам, а также экономить время и деньги. Динамический тариф начал действовать с 1 ноября прошлого года на пяти улицах в центре Москвы. Чаще всего стоимость парковки снижалась до нуля на площади Тверская Застава.

Кроме того, с 20 июня в зону резидентных разрешений были добавлены новые участки улиц. Все нововведения согласованы с местными муниципальными депутатами.

Жители улиц, вошедших в зону таких разрешений, продолжат парковаться бесплатно, если оформят разрешение на сайте mos.ru. Кроме того, снизится число нарушений правил остановки и стоянки, а экстренные службы смогут быстрее добраться до места вызова.