Парковка возле дома стала доступнее для владельцев резидентных разрешений

Еще ряд участков улиц с 3 октября вошел в зону резидентных разрешений. Подробную информацию об этом опубликовали на Едином транспортном портале.

Теперь еще больше москвичей получат право на приоритетную парковку возле своего дома. Они смогут оставлять автомобиль бесплатно с 20:00 до 08:00 — или круглосуточно, если сделают годовой взнос в три тысячи рублей.

Для этого необходимо оформить разрешение на сайте mos.ru. Услугу оказывают в течение шести рабочих дней.

Благодаря проекту платных парковок в Москве на 64% уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки, экстренные службы стали приезжать на вызовы в два раза быстрее, а средняя скорость движения в Москве выросла.