Паблик-ток «Москва 2030: город мировых трендов» состоится 12 августа

Диалог пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

В современных городах, входящих в топы рейтингов, развита инфраструктура, в них безопасно жить, а историческое наследие соседствует с инновациями. Эксперты обсудят, каким мировым трендам Москва соответствует сегодня и что нужно сделать, чтобы не сдавать позиции.

В качестве спикеров выступят архитекторы, социологи, экономисты. Модератором будет соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский.

Вход на мероприятие будет свободным, но потребует предварительной регистрации по ссылке.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа по 8 сентября и представляет главные инновации и достижения города, рассказывая, каким он будет через несколько лет.