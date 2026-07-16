Овчинский: ЖК по программе реновации возводят в Тимирязевском районе Москвы

В Тимирязевском районе Москвы возводят ЖК по программе реновации. Дома построят на месте сноса старого фонда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Строительство идет на месте домов, снесенных по программе реновации в Линейном проезде, земельный участок 1. ЖК будет состоять из двух корпусов башенного типа, которые объединит общая подземная автостоянка. В домах расположится 368 квартир общей площадью более 23 тысяч квадратных метров.

«Сейчас на строительной площадке ведутся монолитные работы. В одном из корпусов приступили к кладке наружных и внутренних стен. Одновременно выполняют работы по черновой отделке и устройству инженерных систем», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Новостройка находится в месте с хорошей транспортной доступностью. До станции третьего Московского центрального диаметра «Петровско-Разумовская» — пять минут пешком, а до одноименной станции метро можно будет дойти за 10 минут. Рядом остановки, а для автомобилистов предусмотрен выезд на Дмитровское шоссе.

На первых этажах ЖК оборудуют комнаты для консьержей и колясочные. Для комфортного передвижения маломобильных жильцов входы в подъезды выполнят на одном уровне с тротуаром, без ступеней и порогов. Во дворе появятся детская площадка, спортивная зона, а также место для спокойного отдыха.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года: она затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.