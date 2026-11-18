Жители старых пятиэтажек в районах Фили-Давыдково и Нижегородский смогут переехать в более просторные квартиры в новых домах благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Жилищные условия москвичей могут улучшиться благодаря механизму КРТ жилой застройки. Это особенно важно для горожан, чьи дома не включили в программу реновации. Однако именно эти здания соседствуют с пятиэтажками, которые уже расселяют.

«Четыре старых дома, расположенных в Нижегородском районе и Филях-Давыдкове, не вошли в программу реновации, но с каждым годом степень их износа увеличивается. Благодаря проектам КРТ их жители теперь смогут переехать в современные дома в границах районов. Там для них подготовят равнозначные квартиры с готовой улучшенной отделкой и большей площадью за счет увеличенного метража кухонь и других мест общего пользования», — рассказал Овчинский.

По его словам, решение о переезде горожане примут на общедомовом голосовании. Процесс переезда отрегулируют нормативными правовыми актами московского правительства.

Старые пятиэтажки расположены по следующим адресам:

улица Кастанаевская, дом 32, корпус 2;

улица Герасима Курина, дом 4, корпус 1;

улица Новохохловская, владения 5 и 7.

Программа переселения москвичей из ветхого жилья затрагивает более пяти тысяч старых домов. В основном это здания, жители которых обращались к властям с просьбой включить в программу реновации, а также строения, которые скоро могут стать непригодными для проживания.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации — более 470 проектов КРТ общей площадью более 4,7 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.