Овчинский: жильцы 13 домов Новогиреева получили новые квартиры по реновации

Новые квартиры с улучшенной отделкой в пяти новостройках получили жители 13 старых домов, расселенных по программе реновации в столичном районе Новогиреево. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что на освободившихся в районе площадках началось возведение нового жилья со всей необходимой инфраструктурой.

«С начала старта переселения в районе Новогиреево в 2023 году расселили 13 старых домов. Более тысячи семей переехали в готовые квартиры с улучшенной отделкой, что позволило им не тратить время на дополнительный ремонт», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Под заселение участникам программы, добавил он, передали пять новостроек, построенных с учетом безбарьерной среды. Дворы жилых комплексов благоустроили: высадили в них деревья и кустарники, оборудовали площадки для детей и занятий спортом.

«Всего по действующей программе реновации в Новогирееве предстоит расселить 72 здания, новые квартиры получат около 16 тысяч москвичей», — добавил Овчинский.

Программа реновации действует в российской столице с августа 2017 года. За это время из старых домов в новые квартиры въехали около 85 тысяч семей. Всего в рамках реализации программы расселят 5176 домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы возведения нового жилья для переселения горожан в улучшенное жилье в два раза. Также он объявил, что в программу реновации включили еще пять площадок в районах Ивановское, Нагорный, Покровское-Стрешнево и Нагатино-Садовники.

Реализация программы реновации вывела Москву в лидеры среди регионов по объемам строительства среди всех регионов России и помогла в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».