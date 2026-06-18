Овчинский: жилой дом возводят на Госпитальном Валу по программе реновации

Жилой дом возводят по программе реновации на улице Госпитальный Вал. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Басманный район считается одним из старейших в Москве, здесь встречаются здания разных эпох, отражающие этапы развития столицы. Новый жилой комплекс по программе реновации станет ярким образцом современной архитектуры», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом рассчитан на 262 квартиры, его общая площадь — более 22 тысяч квадратных метров. В шаговой доступности находятся три станции метро, остановки наземного транспорта, Лефортовский парк, аптеки, магазины, кафе и другие объекты.

Сейчас на объекте смонтировали более 80% железобетонных конструкций, ведутся черновая отделка и монтаж инженерных сетей. Двор новостройки озеленят и комплексно благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды.