Овчинский: здания для организаций ЖКХ возведут на улице Зорге по проекту КРТ

Склады для дорожных и коммунальных служб возведут по программе комплексного развития территорий на неэффективном участке на улице Зорге в Хорошевском районе Москвы. Подготовленный проект опубликовали на сайте правительства города, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Он пояснил, что речь идет об участке, расположенном по адресу: улица Зорге, владения 3/5–21, вблизи станции Хорошево Московского центрального кольца (МЦК) и Хорошевского шоссе.

«Проект решения о комплексном развитии территории площадью 6,41 гектара в Хорошевском районе предусматривает возведение объектов коммунально-складского назначения общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров. В построенных сооружениях разместят базы, обслуживающие жилой и дорожный фонды, а именно ГБУ „Автомобильные дороги“ и ГБУ „Жилищник“ районов Сокол и Хорошевский Северного административного округа. Всю территорию озеленят и благоустроят», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Запущенная пять лет назад по поручению мэра столицы Сергея Собянина программа КРТ предусматривает создание в бывших промышленных зонах и на неэффективно используемых или незастроенных участках благоустроенных городских пространств, которые интегрируют в общую инфраструктуру столицы.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.